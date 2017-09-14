Pencereden Düşen Çocuk Yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda 2,5 yaşındaki çocuk dengesini kaybederek 2. kattan düştü.



İzmit Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Emir ve Feride Şenyer çiftlerinin 2,5 yaşındaki çocukları Emir Şenyer evin penceresinde bulunduğu sırada dengesini kaybederek pencereden düştü. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine 112 ekipleri ve emniyet ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri Emir'i Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Küçük Emir'in tedavisi devam ediyor. - KOCAELİ