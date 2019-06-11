Pencereden düşen çocuk öldü

Siirt'te 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kooperatif Mahallesi'nde dördüncü kattaki evlerinin penceresine çıkan Güralp Gökçe, dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Gökçe, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gökçe, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA