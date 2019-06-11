Pencereden düşen çocuk öldü
Siirt'te 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Siirt'te 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kooperatif Mahallesi'nde dördüncü kattaki evlerinin penceresine çıkan Güralp Gökçe, dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Gökçe, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gökçe, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
İYİ Partili Türkkan'dan "Süleyman Soylu" iddiası: "Erdoğan'dan sonrasına hazırlanıyor" şeklinde görüşlere rastlıyorum
Ankara'da meydana gelen sağanak yağışta evlerini su basan anne ile kızın kurtarıldığı anlar kamerada
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun VIP krizinin detaylarını anlattı: İmamoğlu valiye "it" demedi