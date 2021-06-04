Pencereden düşen çocuk ağır yaralandı
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Pencereden düşen çocuk ağır yaralandı

Pencereden düşen çocuk ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta 3 katlı bir apartmanın 3. katında bulunan evin penceresinden düşen küçük çocuk ağır yaralandı.

Sivas'ta 3 katlı bir apartmanın 3. katında bulunan evin penceresinden düşen küçük çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay saat 16.00 sıralarında Fatih Mahallesi 44. Sokak'ta meydana geldi. 3 yaşındaki G.P., 3. katta bulunan evinin penceresinden oyun oynadığı sırada dengesini kaybedip düşerek beton zemine çakıldı. Küçük çocuğu kanlar içerisinde görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. G.P. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Pencereden düşen çocuk ağır yaralandı
Pencereden düşen çocuk ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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