Pencereden düşen bebek hayatını kaybetti

25.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:43

Şanlıurfa'da 2. kattaki evin penceresinden düşen bebek hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi'nde yaşandı. 2 yaşındaki Mahmut Küçük, 2. katta bulunan evin penceresinden yere düştü. Ağır yaralanan bebek, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen bebek kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA