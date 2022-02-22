Pencereden balkona geçmek isterken düşen memer ustası yaralandı - Haberler
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Pencereden balkona geçmek isterken düşen memer ustası yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pencereden balkona geçmek isterken düşen memer ustası yaralandı Samsun'da inşaat halindeki binada pencereden balkona geçmek isteyen mermer ustası birinci kattan düşerek yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Pencereden balkona geçmek isterken düşen memer ustası yaralandı

SAMSUN - Samsun'da inşaat halindeki binada pencereden balkona geçmek isteyen mermer ustası birinci kattan düşerek yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mermer ustası 20 yaşındaki Ramazan A., birinci katın penceresinden balkona geçmek istediği sırada düşerek yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ramazan A. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pencereden balkona geçmek isterken düşen memer ustası yaralandı

Pencereden balkona geçmek isterken düşen memer ustası yaralandı

Pencereden balkona geçmek isterken düşen memer ustası yaralandı

Pencereden balkona geçmek isterken düşen memer ustası yaralandı

Pencereden balkona geçmek isterken düşen memer ustası yaralandı

Pencereden balkona geçmek isterken düşen memer ustası yaralandı

Pencereden balkona geçmek isterken düşen memer ustası yaralandı

Pencereden balkona geçmek isterken düşen memer ustası yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

İlkadım, İnşaat, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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