Pencereden bakarken bahçeye düşen adam hayatını kaybetti
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Pencereden bakarken bahçeye düşen adam hayatını kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki katlı evinin penceresinden dengesini kaybederek bahçeye düşen yaşlı adama hayatını kaybetti.

20.11.2019 19:59 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:05
Pencereden bakarken bahçeye düşen adam hayatını kaybetti

'ın ilçesinde iki katlı evinin penceresinden dengesini kaybederek bahçeye düşen yaşlı adama hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, 'nde iki katlı binanın birinci katında bulunan evinin penceresinden bakan Yahya Oruç (66) bir an dengesini kaybederek bahçeye düştü. Yakınlarının vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yahya Oruç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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