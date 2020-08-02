Pencerede mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
ADIYAMAN'da, pencerede mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
02.08.2020 21:25 | Son Güncelleme: 02.08.2020 22:19
ADIYAMAN'da, pencerede mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın 1'inci katının pencere korkulanlarında mahsur kalan kedinin sesini duyanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın merdivenini kullanarak yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. İndirilen kedi kısa sürede kaçarak gözden kayboldu. Çevredekiler kediyi kurtaran itfaiye erlerine teşekkür etti.
Kaynak: DHA