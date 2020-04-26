Pencerede İstiklal Marşı okuyan kadını yaralayan maganda yakalandı (2) SERBEST BIRAKILDI Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, silahla havaya ateş ederek, Havva Gülmez'in yaralanmasına neden olan S.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILDI Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, silahla havaya ateş ederek, Havva Gülmez'in yaralanmasına neden olan S.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. S.Y.'nin, ailenin komşusu olduğu, binadan ateş ettiği sırada Havva Gülmez'i vurduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA