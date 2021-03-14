Pencere korkuluklarından tırmanıp eve giren hırsız kamerada
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Pencere korkuluklarından tırmanıp eve giren hırsız kamerada

14.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:33

-Pencere korkuluklarından tırmanıp eve giren hırsız kamerada Şişli'de bir evden hırsızlık yapan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

-Pencere korkuluklarından tırmanıp eve giren hırsız kamerada

İSTANBUL - Şişli'de bir evden hırsızlık yapan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin duvardan tırmanarak eve girme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Şişli Mecidiyeköy Mahallesinde Çağlar Sokakta bulunan bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, çevrede bulunan kamera görüntülerinin inceleyerek şahsın eşkalini tespit etti. Bahse konu olayları gerçekleştirdiği belirlenen G.E. isimli şüpheli şahıs Cuma günü yakalanarak gözaltına alındı. Dün adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızın tırmanarak eve girdiği anlar ve binadan çıkışı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin pencerenin korkuluklarına tutunarak tırmandığı ve daha sonra binadan çıktığı görülüyor.

Pencere korkuluklarından tırmanıp eve giren hırsız kamerada
Pencere korkuluklarından tırmanıp eve giren hırsız kamerada
Pencere korkuluklarından tırmanıp eve giren hırsız kamerada
Pencere korkuluklarından tırmanıp eve giren hırsız kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 10:34:36. #1.15#
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