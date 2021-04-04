Pencere korkuluğunda asılı kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Pencere korkuluğunda asılı kalan kediyi itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ - Haberler | 3. Sayfa

Pencere korkuluğunda asılı kalan kediyi itfaiye kurtardı Sivas'ta pencere korkuluğuna patisini sıkıştırarak mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Sivas'ta pencere korkuluğuna patisini sıkıştırarak mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Pencere korkuluğunda asılı kalan kediyi itfaiye kurtardı

Sivas'ta pencere korkuluğuna patisini sıkıştırarak mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

SİVAS - Sivas'ta pencere korkuluğuna patisini sıkıştırarak mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Sivas kent merkezi Yeni Mahallede bir evin pencere korkuluğuna patisini sıkıştırarak mahsur kalan kediyi görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri kedinin bulunduğu pencereye gelerek çalışma yaptı. Levye yardımıyla kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Pencere korkuluğunda asılı kalan kediyi itfaiye kurtardı
Pencere korkuluğunda asılı kalan kediyi itfaiye kurtardı
Pencere korkuluğunda asılı kalan kediyi itfaiye kurtardı
Pencere korkuluğunda asılı kalan kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ

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