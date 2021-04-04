Pencere korkuluğunda asılı kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Pencere korkuluğunda asılı kalan kediyi itfaiye kurtardı Sivas'ta pencere korkuluğuna patisini sıkıştırarak mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Sivas'ta pencere korkuluğuna patisini sıkıştırarak mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Pencere korkuluğunda asılı kalan kediyi itfaiye kurtardı
Sivas'ta pencere korkuluğuna patisini sıkıştırarak mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
SİVAS - Sivas'ta pencere korkuluğuna patisini sıkıştırarak mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Sivas kent merkezi Yeni Mahallede bir evin pencere korkuluğuna patisini sıkıştırarak mahsur kalan kediyi görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri kedinin bulunduğu pencereye gelerek çalışma yaptı. Levye yardımıyla kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ