Pencere ile korkuluk camı arasına sıkışan güvercin kurtarıldı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir binada pencere ile korkuluk camı arasına sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
29.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:40
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir binada pencere ile korkuluk camı arasına sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu caddesi Koçak apartmanı 1. katında pencere ile önündeki korkuluk camı arasına sıkışan güvercini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla güvercini kurtardı, kuş daha sonra bırakıldı. - ÇORUM
Kaynak: İHA