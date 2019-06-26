Samsun'da bir kişi, evinin pencere demirine asılı halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kamyon şoförü olduğu öğrenilen Yılmaz Aydın (63), eşi tarafından yatak odasının pencere demirine boynundan iple asılı halde ölü bulundu. Yılmaz Aydın'ın maddi sıkıntı yaşadığı öğrenilirken, intihar ettiği tahmin ediliyor. Aydın'ın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA