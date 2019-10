Pence: YPG, 120 saat içinde güvenli alandan çekilecek

17.10.2019 22:28

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "ABD ve Türkiye, Suriye'de ateşkese karar vermiştir. Türk tarafı, Barış Pınarı Harekatı'nı durduracak ve bu sayede de 120 saat içinde YPG güvenli alandan çekilecektir" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 4 saat 20 dakika süren görüşmesinin ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile basın toplantısı düzenledi. Pence, ABD Başkanı Trump'un, hafta başında kararlı bir eyleme geçtiğini ve Türkiye'yi müzakereye davet ettiğini söyleyerek, "Bugün gururla size şunu bildirmek istiyorum; ABD Başkanı Donald Trump'ın güçlü liderliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile güçlü ilişkiler sayesinde bugün ABD ve Türkiye, Suriye'de ateşkese karar vermiştir. Türk tarafı Barış Pınarı Harekatı'nı durduracak ve bu sayede de 120 saat içinde YPG güvenli alandan çekilecektir. Barış Pınarı Harekatı altındaki bütün hareketler durdurulacak ve Barış Pınarı Harekatı, YPG'nin tamamen çekilmesinden sonra tamamen duracaktır. İdaremiz, Suriye Savunma Güçleri ile iletişim içinde. Onların yaklaşık 20 millik alandan, Türkiye'nin güney sınırından güvenli çekilmelerini de sağlayacağız" dedi.

'SURİYE SINIRINDA GÜVENLİK SAĞLANACAK'Pence, Kobani halkına karşı herhangi bir harekat yapılmayacağını vurgulayarak, "Buna ek olarak ABD ve Türkiye iki ülke birlikte ortak bir şekilde güvenli bölgenin güvenli bir geleceğinin olması için çalışmaya söz vermişlerdir. Ve bu bağlamda Suriye'nin sınırında güvenlik sağlanacaktır. Bugünkü anlaşmaya ateşkes anlaşmasına ek olarak Türkiye ve ABD, Kuzeydoğu Suriye'de DEAŞ'ın faaliyetlerini durdurma kararı vermiştir. Bunun içinde tutuklama tesislerine dair bir anlaşma ve daha önce DEAŞ'ın kontrolünde olan bölgelere dair hususlar vardır. Ayrıca ABD ve Türkiye, kırılgan insan hakları, insan yaşamı ve özellikle de dini ve etnik toplulukların haklarını koruma konusunda ortak bir karar almıştır. ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüm. Başkanın çok minnettar olduğunu biliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ateşkesi başlatma ve bu çatışmanın barışçıl bir şekilde çözümü konusunda adım attığı için oldukça minnettar. Ben de Sayın Cumhurbaşkanının göstermiş olduğu liderlikten dolayı minnettarım. 5 saatten fazla bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmelerin sonucunda hayatlar kurtarılacak" diye konuştu. 'ABD, YPG'NİN ÇEKİLMESİNİ SAĞLAYACAK'Pence, sonuç olarak Türkiye'nin Suriye'ye operasyonu başlattıktan 1 hafta sonra ABD ile birlikte ateşkes kararı aldığına vurgu yaparak, "120 saat boyunca ABD, YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesini sağlayacak. Bu bittikten sonra Türkiye kalıcı bir ateşkesi kabul ediyor. ve ABD Türkiye ile birlikte çalışacak ve dünyadaki bütün ülkelerle birlikte çalışarak, bu güvenli bölgede güven ve barış olmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.'YAPTIRIMLAR GERİ ÇEKİLECEK'Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Pence, anlaşmada, ateşkesin uygulanması sayesinde ABD'nin Türkiye'ye başka yaptırım yapmayacağının yer aldığını ifade ederek, "Ayrıca kalıcı ateşkes olduktan sonra şu an uygulanan ekonomik yaptırımlar da geri çekilecek. Başkan Trump, Türkiye'ye müttefiklik konusunda çok net. Amerika, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonuna kesinlikle karşıdır. Başkan Trump da Erdoğan ile görüşmesinde bunu çok net bir şekilde ifade etmiştir. İki lider arasında iyi ilişkiler bu anlaşmanın oluşmasını sağlamıştır. Birlikte işbirliği yapacağız. Ekibimiz bu konuda çalışmalara başladı. YPG'nin güvenli bölgeden geri çekilmesi konusunda kolaylaştırıcı rolümüzü uygulayacağız, bu bölgeye barış ve güveni geri getireceğiz" diye konuştu.Pence, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bölgede dini azınlıkların korunması konusunda uzun uzun konuştuklarını kaydederek, "Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı, burada Türkiye'de yaşayan dini liderlerin kaygılarını da bize iletti. Biz bu bağlamda dini toplulukların yaşayabilmesi, gelişebilmesi için dini çoğulculuğun bu güvenli bölgenin bir parçası olması için elimizden geleni yapacağız" dedi.'YPG İLE BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ'Pence, YPG güçlerinin geleceğine ilişkin soru üzerine de şöyle konuştu: "Türkiye ile olan taahhüdün içinde, YPG üyeleriyle birlikte çalışacağımız hususu var ve SDF ile birlikte çalışacağız. 120 saat içinde geri çekilme tamamlanacak. Bu 120 saat başladı bile. Geri çekilecekleri nokta, aşağı yukarı sınırın 20 mil güneyi. Türkiye bu noktada bir ateşkes uygulayarak bu düzenli geri çekilmenin sağlanmasına izin verecek. Böylece YPG'nin çekilmesi sağlanacak. Türkiye sınırı konusunda ciddi bir kaygı taşıyor. Bunun yanı sıra ABD, Türkiye'nin Suriye operasyonunu kabul etmiyor. Biz her zaman güvenli bir bölgenin olmasının arkasında duruyoruz. Bunun gerçekleşmesi için gereken şey müzakerelerdi. Suriye'deki Kürt topluluklarla güçlü ilişkilerimiz var. Arkasında durmaya devam edeceğiz. ABD, SDF ile olan işbirliğini minnettar olarak hatırlayacaktır. Onların sayesinde DEAŞ oldukça zayıfladı. Burada Türkiye sınırı ile bir tampon bölge oluşacak. İmzaladığımız anlaşma şiddete son verecek. Sayın Cumhurbaşkanı bunu söyledi. Trump'un tek amacı şiddeti sona erdirmek, derhal ateşkesin olmasını sağlamak. Bu bağlamda iki liderin güçlü duruşu sayesinde bunu sağladık."'ASKERİ ANLAMDA İLİŞKİMİZ OLMAYACAK'Pence, YPG ile birlikte çalışarak onların bu bölgeden çıkmasını sağlayarak, tampon bölgede daha güvenli ve daha fazla barışın olmasını sağlayacaklarını vurgulayarak, "Biz bunun 120 saat içinde gerçekleşebileceğine inanıyoruz. 120 saat sonra kalıcı bir ateşkes olacak ve daha sonrasında askeri anlamda ilişkimiz olmayacak. ABD Başkanı bu konuda askeri varlığın olmayacağını kesinlikle söyledi. Diplomatik politik olarak insani yardım sağlayarak ve bu bölgede etkilenen herkese elimizi uzatarak varlığımızı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı. 'YPG-SDF'DEN TEMİNAT ALDIK'Pence, ABD Başkanı Trump'un, hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü hatırlatarak, "Orada söylediği şey netti, ateşkes istedi, şiddete son vermek istedi. Türkiye aktif bir askeri operasyon başlattı. Görüşmelerimizde bu ateşkesin nasıl faydalı olabileceğini, ayrıca ABD Başkanı Trump'a da nasıl uygun olacağını ve aynı zamanda güvenli bölgenin nasıl oluşabileceği konusunda hususlarda anlaştık. YPG-SDF konusunda da onlarla iletişim içindeyiz bugün ve kendilerinden teminat aldık, gideceklerini söylediler. Bu fırsatı, ateşkes fırsatını memnuniyetle kabul ediyorlar. Böylece güvenli ve düzenli bir şekilde bu alandan çıkacaklar. Şu an bunun başladığı konusunda güvenimiz tam. ve SDF'nin yanında DEAŞ'a karşı mücadele etmiş olmamızın bütün avantajını kullanıyoruz. Bu sonuç Suriye'deki Kürt nüfusun yararına, Türkiye'nin yararına, buradaki uzun süreli tampon bölgede barış ve huzuru sağlayacaktır" dedi.'ATEŞKES OLMASAYDI, BİR DİZİ YAPTIRIM GELECEKTİ'Pence, "Ateşkes gerçekleşmeseydi Türkiye'ye karşı çok büyük bir dizi yaptırım yürürlüğe girecekti" diyerek şöyle devam etti:

"Ve anlaşmaya baktığınızda göreceksiniz, 120 saatlik bu durma, bekleme süresi içinde Türkiye'ye herhangi bir yaptırım yürürlüğe koymayacağız. Kalıcı ateşkes olduğunda, bu da tabii YPG güçlerinin güvenli bölgeden düzenli ve güvenli bir şekilde çekilmesini içeriyor, bundan sonra bu hafta başında uygulanan yaptırımlar kaldırılacaktır. Trump, net bir şekilde masum hayatların kaybolmaması için bu yaptırımları dile getirdi. Bu günkü ateşkes kararı iki lider arasındaki güçlü ilişkiler, güçlü liderlik sayesinde olmuştur."

