Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

- Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyurdu.