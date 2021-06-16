Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | 3. Sayfa

- Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyurdu.

- Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından "Güçlü, kararlı ve muktedir" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik

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Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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