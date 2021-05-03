Pençe-Yıldırım operasyonunda ele geçirilen silah ve malzemeler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pençe-Yıldırım operasyonunda ele geçirilen silah ve malzemeler

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında, biri sözde bölge sorumlusu 7 teröristin daha mağarada etkisiz hale getirildiğini, operasyonlar kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 53'e ulaştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında, biri sözde bölge sorumlusu 7 teröristin daha mağarada etkisiz hale getirildiğini, operasyonlar kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 53'e ulaştığını bildirdi.

Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Burada konuşan Akar, Türkiye'nin ve Türk milletinin hakkı, hukuku için mücadeleyi yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürdüklerini belirtti.

Pençe-Yıldırım operasyonunda ele geçirilen silah ve malzemeler
Pençe-Yıldırım operasyonunda ele geçirilen silah ve malzemeler
Pençe-Yıldırım operasyonunda ele geçirilen silah ve malzemeler
Pençe-Yıldırım operasyonunda ele geçirilen silah ve malzemeler

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bakan Akar: Pençe operasyonlarında şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Pençe operasyonlarında şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi
Yılda bir kez açan Manisa lalesini koparan yanar: 80 bin lira cezası var
Yılda bir kez açan Manisa lalesini koparan yanar: 80 bin lira cezası var
Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üsse roketli saldırı
Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üsse roketli saldırı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Engin Özkoç Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hakan Altun Şeyma Subaşı Barış Murat Yağcı
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Fırat Aydınus Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pençe-Yıldırım operasyonunda ele geçirilen silah ve malzemeler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 14:05:07. #1.14#

title