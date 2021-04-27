Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK - Haberler | 3. Sayfa

Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 37 oldu Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyonu esnasında bir mağaraya gizlenen 3 PKK'lı teröristin...

Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 37 oldu

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyonu esnasında bir mağaraya gizlenen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklama, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu ile PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Komandolarımızın arama-tarama faaliyeti sırasında tespit edilen ve bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi.

Metina ve Avaşin Basyan bölgelerinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 37'ye yükseldi.

Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK

Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
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