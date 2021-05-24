MSB: 'Pençe-Yıldırım Harekatı'nda 1 asker şehit oldu
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MSB: 'Pençe-Yıldırım Harekatı'nda 1 asker şehit oldu

MSB: 'Pençe-Yıldırım Harekatı'nda 1 asker şehit oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Yıldırım Harekatı' kapsamında, havadan ikmal faaliyetinde helikopterden inerken yaralanan Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin'in hastanede şehit olduğunu duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Yıldırım Harekatı' kapsamında, havadan ikmal faaliyetinde helikopterden inerken yaralanan Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin'in hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında 23 Mayıs 2021 tarihinde icra edilen havadan ikmal faaliyetinde bir kahraman silah arkadaşımız helikopterden inişi esnasında yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bakanlığın Twitter'daki hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 23 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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