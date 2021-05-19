Son dakika: MSB: "PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi"
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Son dakika: MSB: "PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi"

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre MSB: "PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe operasyonları kapsamında PKK'ya ait mağaralarda ele geçirilen silah ve mühimmatların görüntülerini paylaştı.

MSB: "PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe operasyonları kapsamında PKK'ya ait mağaralarda ele geçirilen silah ve mühimmatların görüntülerini paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK'ya ait mağaraların içerisinde ele geçirilen silah ve mühimmatların videosu paylaşılarak, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Tespit edilen mağara ve sığınaklarda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

Son dakika: MSB: 'PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi'
Son dakika: MSB: 'PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi'
Son dakika: MSB: 'PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi'
Son dakika: MSB: 'PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş

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