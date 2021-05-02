Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
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Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda bir asker şehit oldu

Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesindeki üs bölgesine terör örgütü tarafından yapılan roket saldırısında bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesindeki üs bölgesine terör örgütü tarafından yapılan roket saldırısında bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından yapılan roket saldırısında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine,Türk Silahlı Kuvvetlerine asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Asan için taziye mesajı

Bakan Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 1 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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