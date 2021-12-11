Pençe-Yıldırım harekatı şehitlerine uğurlama töreni - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pençe-Yıldırım harekatı şehitlerine uğurlama töreni

Pençe-Yıldırım harekatı şehitlerine uğurlama töreni
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan piyade uzman çavuşlar Ali Sarı, İdris Aksöz ve Doğanay Çelik için Hakkari'de tören düzenlendi.

HAKKARİ (İHA) - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan piyade uzman çavuşlar Ali Sarı, İdris Aksöz ve Doğanay Çelik için Hakkari'de tören düzenlendi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehit Sarı, Aksöz ve Çelik'in Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi.

Şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından omuzda taşınarak ambulanslara konuldu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehitlerden Sarı'nın naaşı memleketi Balıkesir'e, Çelik'in naaşı Yozgat'a ve Aksöz'ün naaşı da ailesinin yaşadığı İstanbul'a uğurlanacak

Törene, Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Yüksekova 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, asker ve polisler katıldı. - HAKKARİ

Nilüfer, şehit polis ağabeyi gibi trafik kazasında yaşamını yitirdi

Nilüfer, şehit polis ağabeyi gibi trafik kazasında yaşamını yitirdi

 Suriye'den kara haber! Arazide kayarak düşen asker şehit oldu

Suriye'den kara haber! Arazide kayarak düşen asker şehit oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title