ISPARTA ŞEHİDİNİ UĞURLADI-3

tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar (27), Isparta'nın Gelendost ilçesinde toprağa verildi.

tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar (27), Isparta'nın Gelendost ilçesinde toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Yıldırım Harekatı bölgesinde dün öğle saatlerinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 2 yıllık İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Özdamar şehit oldu. Şehidin cenazesi havayolu ile bu sabah saat 05.00 sıralarında Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi. Oradan nakil aracıyla Gelendost Devlet Hastanesi morguna konulan şehidin cenazesi saat 12.00 sıralarında alınarak baba ocağı Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyüne getirildi.İlk olarak baba evine getirilerek avluya konulan Türk bayrağına sarılı şehidin cenazesine babası Sadettin, annesi Keziban, ağabeyi Bayram Özdamar sarılarak helalleşti. Daha sonra şehit için köy meydanında cenaze töreni düzenlendi. Törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, TBMM Başkan Vekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Dağ Komando Okul ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, AK Parti milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta ve Gelendost belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle vakti Isparta Müftüsü Bayram Şahin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayraklı tabutu, dualar eşliğinde katılanların omuzlarında taşındı. Bir süre sonra top arabasına konularak köy mezarlığına getirilen Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar, burada toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı