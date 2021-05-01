Son dakika haberleri | Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı son yolculuğuna uğurlandı (2)
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Son dakika haberleri | Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı son yolculuğuna uğurlandı (2)

Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen uzman çavuş Mehmet Kırmızı'nın cenazesi, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen uzman çavuş Mehmet Kırmızı'nın cenazesi, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Kırmızı'nın (27) Türk bayrağına sarılı naaşı, Şahin Özbilen Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Abdülkadir Ağa Ulu Camisi'ne götürüldü.

Burada düzenlenen cenaze törenine, şehidin babası Zeynel ve annesi Aliye Kırmızı, nişanlısı, ağabeyleri ve kardeşi, yakınları ile Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Vali Süleyman Elban, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Yakınları, şehidin tabutu ve fotoğrafına sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin annesi Aliye Kırmızı, "Vatan sağ olsun, ben şehit annesiyim, gurur duyuyorum Mehmet'imle." dedi.

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazından sonra Kırmızı'nın naaşı, Ceyhan Asri Mezarlığı Şehitliği'nde defnedildi.

Son dakika haberleri | Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı son yolculuğuna uğurlandı (2)
Son dakika haberleri | Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı son yolculuğuna uğurlandı (2)
Son dakika haberleri | Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı son yolculuğuna uğurlandı (2)
Son dakika haberleri | Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı son yolculuğuna uğurlandı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

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