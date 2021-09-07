Son dakika haberleri! Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe