Pençe-Şimşek Harekatı şehidi Aygün Çakar son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pençe-Şimşek Harekatı şehidi Aygün Çakar son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pençe-Şimşek Harekatı şehidi Aygün Çakar son yolculuğuna uğurlandı Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonlarında teröristlerce tuzaklanan EYP'nin infilak etmesiyle şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar, memleketi Samsun'da son...

Pençe-Şimşek Harekatı şehidi Aygün Çakar son yolculuğuna uğurlandı

SAMSUN - Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonlarında teröristlerce tuzaklanan EYP'nin infilak etmesiyle şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonlarında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Çavuş Aygün Çakar, şehit oldu. Şehit askerin cenazesi için Samsun'un Vezirköprü ilçesi Darıçayalanı Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi.

Baba ocağında helallik alınmasının ardından şehidin cenaze namazı kılındı. Cenazede şehidin kardeşi Şaban Çakar, ağabeyinin askeri parkasını giyerken, cenazede ayakta durmakta zorlandı ve Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'dan destek alarak güçlükle ayakta durabildi. Şehidin annesi ve diğer 2 kardeşi de sinir krizi geçirirken askerlere sarılarak güç aldılar. Şehidin naaşı kılınan cenaze namazını müteakip Darıçayalanı Aile Mezarlığına defnedildi.

Şehidin cenaze törenine ayrıca Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehidin yakınları, mahalle sakinleri ve protokol üyeleri katıldı.

Pençe-Şimşek Harekatı şehidi Aygün Çakar son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Şimşek Harekatı şehidi Aygün Çakar son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Şimşek Harekatı şehidi Aygün Çakar son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Şimşek Harekatı şehidi Aygün Çakar son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Şimşek Harekatı şehidi Aygün Çakar son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Şimşek Harekatı şehidi Aygün Çakar son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Şimşek Harekatı şehidi Aygün Çakar son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Şimşek Harekatı şehidi Aygün Çakar son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Şimşek Harekatı şehidi Aygün Çakar son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Şimşek Harekatı şehidi Aygün Çakar son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Şimşek Harekatı şehidi Aygün Çakar son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Şimşek Harekatı şehidi Aygün Çakar son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Terör yuvalarının hedef alındığı 'Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım' harekatının başarı şifreleri ortaya çıktı
Terör yuvalarının hedef alındığı 'Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım' harekatının başarı şifreleri ortaya çıktı
HDP'liler '1 saatlik işe iki yevmiye' vereceğiz diye çağırdıkları çocuğu dağa götürmüş
HDP'liler '1 saatlik işe iki yevmiye' vereceğiz diye çağırdıkları çocuğu dağa götürmüş
Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyondan ilk görüntüler
Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyondan ilk görüntüler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Özgür Özel Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Merve Dizdar Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Yılmaz Vural Rıza Kayaalp Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Harun Tekin Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pençe-Şimşek Harekatı şehidi Aygün Çakar son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 13:48:02. #1.14#

title