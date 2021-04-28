MSB: Pençe operasyonlarıyla terör temizliği sürüyor
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MSB: Pençe operasyonlarıyla terör temizliği sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MSB: Pençe operasyonlarıyla terör temizliği sürüyorMİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarıyla adım adım terör temizliğinin sürdüğünü, bölgede görev yapan Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timleri'nin (METİ) gece gündüz demeden teröristlerin tuzakladığı...

MSB: Pençe operasyonlarıyla terör temizliği sürüyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarıyla adım adım terör temizliğinin sürdüğünü, bölgede görev yapan Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timleri'nin (METİ) gece gündüz demeden teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı ve mayınları imha ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarının planlandığı gibi devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Tespit edilen terör hedefleri hem havadan hem de karadan vurulurken, hava hücum harekatları ile bölgeye indirilen kahraman komandolarımız da adım adım terör temizliği gerçekleştiriyor. Adeta her bir taşın altına bakan Mehmetçiklerimiz, teröristlere ait sığınak, barınak, mağara, silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı ve mayınlara karşı da imha çalışmaları gerçekleştiriyor. Bölgede görev yapan METİ timlerimiz, gece-gündüz demeden aralıksız olarak gerçekleştirdikleri arama-tarama faaliyetleri ile teröristlerin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları tespit ederek imha ediyor" denildi.

MSB: Pençe operasyonlarıyla terör temizliği sürüyor
MSB: Pençe operasyonlarıyla terör temizliği sürüyor
MSB: Pençe operasyonlarıyla terör temizliği sürüyor
MSB: Pençe operasyonlarıyla terör temizliği sürüyor
MSB: Pençe operasyonlarıyla terör temizliği sürüyor
MSB: Pençe operasyonlarıyla terör temizliği sürüyor
MSB: Pençe operasyonlarıyla terör temizliği sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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