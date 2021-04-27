Pençe operasyonlarında EYP'ler imha ediliyor
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Pençe operasyonlarında EYP'ler imha ediliyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pençe operasyonlarında EYP'ler imha ediliyorMİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcıların (EYP) imha edildiğini açıkladı.

Pençe operasyonlarında EYP'ler imha ediliyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcıların (EYP) imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcıların temizliği sürüyor. Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında; 1 adet uzaktan komutalı Doçka uçak savar silahı, 85 adet Doçka uçak savar mühimmatı, 1 adet 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek ve 150 adet mühimmatı, 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet RPG 7 Roketatar ve 7 adet mühimmatı, 4 adet sevk fişeği, 2 adet 20 kilogramlık alfa fire düzenekli kombine EYP, Alpha fire düzeneğine bağlı 7 adet EYP, 1 adet basınçtan kurtulmalı EYP, kaya oyuğunda, tuzaklanmamış ve yeni bırakılmış EYP düzenekleri, 5 havan mühimmatı, 6 adet basma düzenek ele geçirilerek METİ timlerimiz tarafından imha edildi." denildi.

Pençe operasyonlarında EYP'ler imha ediliyor
Pençe operasyonlarında EYP'ler imha ediliyor
Pençe operasyonlarında EYP'ler imha ediliyor
Pençe operasyonlarında EYP'ler imha ediliyor
Pençe operasyonlarında EYP'ler imha ediliyor
Pençe operasyonlarında EYP'ler imha ediliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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