Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği açıklandı.