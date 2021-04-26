Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği açıklandı.

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde "terör temizliğinin" devam ettiği belirtilerek, Mehmetçiğin bölgede PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği bildirildi.

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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