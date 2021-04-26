Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlere büyük darbe
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Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlere büyük darbe

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bölgede yapılan son arama-tarama faaliyetlerinde çoğu toprak altına gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bölgede yapılan son arama-tarama faaliyetlerinde çoğu toprak altına gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde gerçekleştirilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlere ait sığınak, barınak ve mağaralara yönelik arama-tarama faaliyetlerinin sürdüğünü, Mehmetçiklerin bölgede teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirmeye devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede yapılan son arama-tarama faaliyetlerinde çoğu toprak altına gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildiği kaydedilirken, ele geçirilen bazı malzemeler şu şekilde belirtildi:

"1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet M16 Piyade tüfeği, 3 adet AK 47 Piyade tüfeği, 4 adet Yaesu sabit merkez telsizi, EYP yapımı için bol miktarda pil, elektrikli fünye, alphafire, Doçka uçaksavar silahına ait komuta ünitesi ve ekranı, 2 adet kafa kamerası, 2 adet kod tablosu, örgütsel dokümanlar, çeşitli yaşam malzemeleri."

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlere büyük darbe
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlere büyük darbe
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlere büyük darbe
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlere büyük darbe

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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