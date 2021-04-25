Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, terör hedeflerine yönelik başlatılan operasyonların planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi.

Karadan sızarak ve hava hücum harekatlarıyla bölgeye intikal eden kahraman komandoların terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerine ait hedefleri etkisiz hale getirmek için operasyonları sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca Hava Kuvvetlerimize ait unsurlar ile tespit edilen hedefler imha edilirken, kara ateş destek vasıtalarımız da terör yuvalarına yönelik atışlarını sürdürüyor. Komandolarımızın 'ara-bul-yok et" parolasıyla, bölgede başlattığı arama-tarama faaliyetleri sırasında teröristler tarafından tuzaklanmış EYP tuzakları ile silah ve mühimmat tespit edilmeye başlandı. Metina ve Avaşin-Basyan bölgesinde icra edilen arama-tarama faaliyetinde 2 mayın, 24 EYP, 1 mağara, 4 hafif silah, 1 ağır silah, 1 roketatar, 151 hafif silah mühimmatı, 85 ağır silah mühimmatı, 3 roketatar mühimmatı, 2 havan/top mühimmatı ele geçirilerek METİ timlerimiz tarafından imha edilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş