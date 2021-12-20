Pençe-Şimşek ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Pençe-Şimşek ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Şimşek ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKKYPG'li terörist etkisiz hale...

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale...

 Barış Pınarı bölgesinde 7 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

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