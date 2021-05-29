'PENÇE-ŞİMŞEK' OPERASYONUNDA TERÖR EYLEMİNE MİT ENGELİ
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'PENÇE-ŞİMŞEK' OPERASYONUNDA TERÖR EYLEMİNE MİT ENGELİ

'PENÇE-ŞİMŞEK' OPERASYONUNDA TERÖR EYLEMİNE MİT ENGELİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Mangeş köyü kırsalında gerçekleştirdiği ortak operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristin, 'Pençe-Şimşek' operasyonunu düzenleyen Mehmetçiğe eylem hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Mangeş köyü kırsalında gerçekleştirdiği ortak operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristin, 'Pençe-Şimşek' operasyonunu düzenleyen Mehmetçiğe eylem hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

MİT ve TSK'nın 24 Mayıs'ta 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonunun detayları ortaya çıktı. Hava harekatı ile etkisiz hale getirilen teröristlerden 1'inin, 'terörden arananlar' listesindeki gri kategoride yer alan, 'Zagros' kod adlı Selahattin Dede, 2'sinin de 'Dilgeş' kod adlı Mehmet Emin Alkaş ve İran uyruklu 'Dara Beritan' kod adlı Babek Ebdilselendeci olduğu belirlendi. Diğer teröristin kimliği ise cesedinin teşhis edilemeyecek durumda olması nedeniyle tespit edilemedi.

MEHMETÇİĞE EYLEM İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAROperasyon, gri kategoride aranan Selahattin Dede ve beraberindeki örgüt mensuplarının, Suriye'den Irak'a geçeceği istihbaratının MİT tarafından alınması üzerine başlatıldı. Selahattin Dede, Suriye'de adım adım takibe alındı. Sahadaki ajanlar aracılığıyla takibi derinleştiren MİT, Selahattin Dede ve beraberindeki grubun 'Pençe-Şimşek' operasyonunu yürüten Mehmetçiğe yönelik eylem gerçekleştirmek amacıyla 19 Mayıs'ta Suriye'den ayrıldıklarını belirledi.TERÖRİSTLERE SIKI TAKİPSuriye'den Irak'a intikalleri adım adım izlenen grubun yanlarında çok sayıda silah ve mühimmat taşıdıklarının tespit edilmesi üzerine operasyon kararı alındı. Yanlarında yüklü miktarda patlayıcı mühimmat bulunması nedeniyle terörist grup, sivillere zarar vermemeleri için saha ajanları aracılığıyla hassasiyetle takip edildi. Terörist grubun, sivil yerleşim bölgelerinden uzaklaşarak, kırsal alana intikalinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. TSK'nın hava harekatında Selahattin Dede ve yanındaki 3 örgüt mensubu, etkisiz hale getirildi. Terörist grubun yanlarında taşıdığı yüklü miktarda patlayıcı da bu sırada infilak etti.YAZIN SÖZDE ÖNEMLİ POZİSYONA GELECEKMİŞSelahattin Dede'nin, 10 yıldan uzun süredir örgütte bulunduğu, 2012-2015 yıllarında Yüksekova kırsalında birçok silahlı eyleme katıldığı belirlendi. 2015-2020 yıllarında terör faaliyetlerini Irak'a taşıyan teröristin, bu sürede 'Amed Malazgirt' kod adlı Fehmi Atalay gibi sözde üst düzey örgüt mensuplarıyla birlikte faaliyet yürüttüğü saptandı. 2020 yılı başında Kandil'e geçen Selahattin Dede'nin, 2021 yazında örgüt içinde sözde önemli pozisyona getirilmesinin beklendiği kaydedildi. 

(24 Mayıs'ta geçilen hava harekatının görüntüsü ve fotoğraflarla) 

ANKARA,


'PENÇE-ŞİMŞEK' OPERASYONUNDA TERÖR EYLEMİNE MİT ENGELİ
'PENÇE-ŞİMŞEK' OPERASYONUNDA TERÖR EYLEMİNE MİT ENGELİ
'PENÇE-ŞİMŞEK' OPERASYONUNDA TERÖR EYLEMİNE MİT ENGELİ
'PENÇE-ŞİMŞEK' OPERASYONUNDA TERÖR EYLEMİNE MİT ENGELİ
'PENÇE-ŞİMŞEK' OPERASYONUNDA TERÖR EYLEMİNE MİT ENGELİ
'PENÇE-ŞİMŞEK' OPERASYONUNDA TERÖR EYLEMİNE MİT ENGELİ
'PENÇE-ŞİMŞEK' OPERASYONUNDA TERÖR EYLEMİNE MİT ENGELİ
'PENÇE-ŞİMŞEK' OPERASYONUNDA TERÖR EYLEMİNE MİT ENGELİ
'PENÇE-ŞİMŞEK' OPERASYONUNDA TERÖR EYLEMİNE MİT ENGELİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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