Son dakika... 'Pençe-Şimşek' operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu
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Son dakika... 'Pençe-Şimşek' operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu

Son dakika... 'Pençe-Şimşek' operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 111'e yükseldiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 111'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde Pençe-Şimşek operasyonuna katılan keskin nişancılarımız, saldırı hazırlığındaki PKK'lı bir teröristi gizlendiği mevzide etkisiz hale getirdi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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