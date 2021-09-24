Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 Pkk'lı teröristin Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor" denildi.

(Mustafa Cenik/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

 MSB: Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB: Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

 Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 11 PKKYPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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Haber: Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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