Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde şehit olan askerin cenazesi memleketi Konya'ya uğurlandı - Haberler
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Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde şehit olan askerin cenazesi memleketi Konya'ya uğurlandı

AA / Faruk Küçük - Haberler | Güncel
Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde şehit olan askerin cenazesi memleketi Konya'ya uğurlandı

Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem'in naaşı Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'ya uğurlandı.

Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem'in naaşı Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'ya uğurlandı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Erdem için Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şehit Erdem'in cenazesi helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa kadar taşındı.

Şehidin cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan Konya'ya uğurlandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri
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