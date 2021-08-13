Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde şehit olan askerin Adıyaman'daki ailesine acı haber verildi
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Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde şehit olan askerin Adıyaman'daki ailesine acı haber verildi

Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde şehit olan askerin Adıyaman'daki ailesine acı haber verildi
Anadolu Ajansı / Emre Evren - Haberler | Güncel

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Şimsek operasyon bölgesinde bir üs bölgesine PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin Adıyaman'daki ailesine acı haber ulaştırıldı.

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Şimsek operasyon bölgesinde bir üs bölgesine PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin Adıyaman'daki ailesine acı haber ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, şehit Hakan Bali'nin Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi'ndeki ailesinin evine giderek, acı haberi verdi.

Aileyi, askeri yetkililer ve yakınları teskin etti. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin geçen hafta izne geldiği, nişan töreni yaptığı ve tören sonrası ailesiyle vedalaşarak Pençe-Şimşek operasyonuna katıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren

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