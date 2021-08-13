Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde şehit olan askerin Adıyaman'daki ailesine acı haber verildi

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Şimsek operasyon bölgesinde bir üs bölgesine PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin Adıyaman'daki ailesine acı haber ulaştırıldı.