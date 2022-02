'Pençe-Şimşek' gazisine biyonik kol takıldı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği 'Pençe-Şimşek' harekatında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu sağ kol ile bacağını kaybeden ve bir süre önce protez bacak ile ilk adımlarını atan gazi Uzman Çavuş İbrahim Yüzer'e (27) şimdi de biyonik kol takıldı. Gazi Yüzer "İlk kez eşimin elini tutup, gezdiğim zamanki duygunun tarifi yok" dedi.

Pençe-Şimşek harekatında görev alan Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, geçen yıl nisan ayında teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanarak, sağ bacağı ve kolunu kaybetti. Gazi Yüzer, geçen yıl temmuz ayında Ankara'da tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) 2 yıldır nişanlı olduğu Funda Yüzer ile dünyaevine girdi. GATA'da 15'e yakın ameliyat geçiren İbrahim Yüzer'e, 2 ay önce protez bacak takıldı. Yüzer'e geçen günlerde de biyonik kol takıldı. Böylece yaklaşık 1 yıllık tedavisi tamamlanıp, taburcu olan Yüzer, eşi ile parkta yürüyüş yaptı. En büyük destekçisinin eşi Funda Yüzer olduğunu belirten İbrahim Yüzer, hastanedeki düğüne tekerlekli sandalye ile katıldığını şimdi ise gayet iyi bir şekilde yürüdüğünü söyledi.

'ŞU ANDA DA PROTEZLERLE MUTLUYUM'

Gazi Yüzer, son teknoloji kolu sayesinde parmaklarını tek tek hareket ettirebildiğini ve 32 farklı kavrama özelliğine sahip olduğunu söyleyerek, "Artık her yere yürüyerek gidebiliyorum. Gezebiliyorum. Biyonik kolumla günlük işlerimin hemen hepsini halledebiliyorum. Bir senedir neredeyse hiç ayağı kalkmamıştım. İlk kez eşimin elini tutup, gezdiğim zamanki duygunun tarifi yok. Süreç çok zorluydu. Ama inandıktan sonra insanın başaramayacağı hiçbir şey yok. Eşim sayesinde inandım ve umudumu hiçbir zaman yitirmedim. Kolum ve bacağım gitti ama eşim daima yanımdaydı ve bu zamana kadar eksikliklerimi hep o tamamladı. Şu anda da protezlerle mutluyum. Eşim de yanımda ve her işimi kendim görebiliyorum. Yeni kolumda klavye kullanma modu bile var. Gündelik hayattaki bütün işlerimi yapabiliyorum" dedi.

Yaralanmadan önce vücut geliştirme sporu ile uğraştığını ve buna devam etmek istediğini belirten Gazi Yüzer, "Yine bu spora devam etmek istiyorum. Benim gibi gazilere hayatın bitmediğini göstermek istiyorum. Bizler yaralandığımız zaman psikolojik olarak bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Başımıza gelen şeyler, kolay bir şey değil. Tüm bunlara rağmen hayatın devam ettiğini göstermek ve bu spor dalında öncü olmak istiyorum" diye konuştu.

'GAZİLER VE EŞLERİNE DESTEK OLACAĞIZ'

Funda Yüzer ise bundan sonraki süreçte eşi ile birlikte gazi ve ailelerine destek olmak istediklerini belirterek "Basit gibi görünse de bazı şeylerin değerini kaybedince daha iyi anlıyoruz. İbrahim'in elini tuttuğum zaman bunun ne kadar kıymetli olduğunu anladım. Bu zorlu sürece her şeyin değdiğini anladım. İbrahim'in tekrar yürümesi ve her şeyini kendi karşılaması benim için bir mucize oldu. Adaptasyonu çok hızlı ilerliyor. Çok rahat alışveriş yapıp, geziyoruz, yemek yiyoruz. Basit gibi görünüyor ama bizim için çok mutluluk verici şeyler bunlar. Herkese örnek olmak istiyoruz. Birkaç projemiz de var. Gazilerimize destek olmak istiyoruz. İmkan olursa, eğer burada kalıp ailelerine destek olacağım, İbrahim de gazilere destek olacak. Hayatın bitmediğini, her şeyin bir başlangıcı olduğunu göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.