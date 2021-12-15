Son dakika haberi... MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." - Haberler
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Son dakika haberi... MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

Son dakika haberi... MSB:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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