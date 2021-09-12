Pençe-Şimşek bölgesinde 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışında 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada "Pençe-Şimşek bölgesinde 12 Eylül 2021 tarihinde bir üs bölgemizden çıkan emniyet unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Şimşek bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem için başsağlığı mesajı paylaştı. MSB'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda "Kahraman silah arkadaşımız, 12 Eylül 2021 tarihinden şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri