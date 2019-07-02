Pence seyahatini son anda iptal etti
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, New Hampshire eyaletine yapacağı seyahatini son anda iptal ederek Washington'da kalmaya karar verdi.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, New Hampshire eyaletine yapacağı seyahatini son anda iptal ederek Washington'da kalmaya karar verdi.
Kaynak: Dunya.com
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