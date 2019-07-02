Pence seyahatini son anda iptal etti

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, New Hampshire eyaletine yapacağı seyahatini son anda iptal ederek Washington'da kalmaya karar verdi.

Pence seyahatini son anda iptal etti

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, New Hampshire eyaletine yapacağı seyahatini son anda iptal ederek Washington'da kalmaya karar verdi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et