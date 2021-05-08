Pençe operasyonlarıyla teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralar kullanılamaz hale getiriliyor
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Pençe operasyonlarıyla teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralar kullanılamaz hale getiriliyor

Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında, teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaraların kullanılamaz hale getirildiği anların görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında, teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaraların kullanılamaz hale getirildiği anların görüntülerini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, komandolar, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla teröristlerin inlerine tek tek giriyor.

Tespit edilen sığınak, mağara, mühimmat ve silahlar kullanılamaz hale getiriliyor.

Pençe operasyonlarıyla teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralar kullanılamaz hale getiriliyor
Pençe operasyonlarıyla teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralar kullanılamaz hale getiriliyor
Pençe operasyonlarıyla teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralar kullanılamaz hale getiriliyor
Pençe operasyonlarıyla teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralar kullanılamaz hale getiriliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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