MSB: Pençe operasyonlarında sığınak, silah ve mühimmatlar imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında ele geçirilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmatın imha edildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında ele geçirilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmatın imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "23 Nisan 2021'de Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Operasyonlar kapsamında bölgede aralıksız arama-tarama faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Ele geçirilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmat METİ Timlerimiz tarafından imha ediliyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı