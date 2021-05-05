MSB: Pençe operasyonlarında sığınak, silah ve mühimmatlar imha edildi
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MSB: Pençe operasyonlarında sığınak, silah ve mühimmatlar imha edildi

MSB: Pençe operasyonlarında sığınak, silah ve mühimmatlar imha edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında ele geçirilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmatın imha edildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında ele geçirilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmatın imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "23 Nisan 2021'de Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Operasyonlar kapsamında bölgede aralıksız arama-tarama faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Ele geçirilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmat METİ Timlerimiz tarafından imha ediliyor" denildi.


MSB: Pençe operasyonlarında sığınak, silah ve mühimmatlar imha edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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