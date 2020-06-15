Pençe-Kartal Operasyonu'yla terör yuvalarına büyük darbe vuruldu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesinin harekat merkezindeki görüntüleri Operasyonda hjedeflerin vurulma anı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen...
15.06.2020 09:21 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:43
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesinin harekat merkezindeki görüntüleri
Operasyonda hjedeflerin vurulma anı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kartal Operasyonu'nda 81 hedefin imha edildiğini bildirdi.
Kaynak: AA