Pençe-Kartal Operasyonu'yla terör yuvalarına büyük darbe vuruldu
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Pençe-Kartal Operasyonu'yla terör yuvalarına büyük darbe vuruldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesinin harekat merkezindeki görüntüleri Operasyonda hjedeflerin vurulma anı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen...

15.06.2020 09:21 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:43

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesinin harekat merkezindeki görüntüleri

Operasyonda hjedeflerin vurulma anı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kartal Operasyonu'nda 81 hedefin imha edildiğini bildirdi.

Pençe-Kartal Operasyonu'yla terör yuvalarına büyük darbe vuruldu

Kaynak: AA

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