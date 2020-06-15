"Pençe-Kartal Operasyonu'na ait görüntüler cep telefonunuyla böyle kaydedildi
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"Pençe-Kartal Operasyonu'na ait görüntüler cep telefonunuyla böyle kaydedildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yönelik "Pençe-Kartal Operasyonu"nun başladığını, bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımla açıkladı.

15.06.2020 11:40 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:22

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yönelik "Pençe-Kartal Operasyonu"nun başladığını, bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımla açıkladı. 

Son olarak Pençe-Kartal Operasyonu'nda teröristlere ait barınak sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef noktanın imha edildiği belirtilirken operasyonun başladığı dakikalar, telefon kamerası ile vatandaşlar tarafından görüntülendi. Irak'ın Makhmur kenti taraflarında kaydedilen görüntülerde bomba seslerinin yanı sıra korku içerisinde 'vurdu' konuşmaları konuşmaları kaydedildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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