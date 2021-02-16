Pençe Kartal-2 Harekatı TBMM Genel Kurulu gündeminde

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervioşğlu, "Türk milletine düşman olan PKK bizim de düşmanımızdır; Türk milletine ilan ediyorum.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervioşğlu, "Türk milletine düşman olan PKK bizim de düşmanımızdır; Türk milletine ilan ediyorum. PKK'yla dost olan da bizim düşmanımızdır. Herkes iyi bilsin ki PKK'ya düşman olamayanlar da asla ve kata bizim dostumuz olamaz." dedi.

TBMM Grup Başkanvekili Celal Adan, TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesi ve Pençe Kartal-2 Harekatı'yla ilgili bilgilendirmesinin ardından grubu bulunan siyasi partilere söz verdi.

İYİ Parti adına söz alan Dervişoğlu, şehitlere rahmet ve Türk milletine başsağlığı dileyerek, bugün Meclis kürsüsünü polemikler için işgal etmek niyetinde olmadığını söyledi.

Soylu ve Akar'a İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Meclis'i bilgilendirmelerinden dolayı teşekkür eden Dervişoğlu, Türkiye'nin terör belasıyla 37 yıldan beri uğraştığını söyledi.

Dervişoğlu, terörle mücadele etmenin bütünlük istediğini ancak birtakım kırılganlıklar yaşandığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bugün eleştirdiğimiz birtakım sivil toplum kuruluşlarını medet kapısı olarak gördüğünüz dönemler de olmuştur. Az önce sayın bakan buradan ifade ettiler, Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna dönerek, 'Trump'tan niye istemediniz demek yerine, yanınıza dönseydiniz de alıkonulan askerlerimizi ve vatandaşlarımızı oradan isteseydiniz' beyanında bulundular. Sayın bakanım, hassasiyetle edilmiş bir cümle olarak görüyorum ama Türk milletinin evlatlarını bir terör örgütü alıkoymuşsa onu Trump'tan istemek kadar HDP'den istemek de ayıptır. Çünkü bu, hükümetin asli görevidir. Sakın yanlış anlamayınız, kürsünün hassasiyetinden kaynaklı olarak telaffuz edilmiş bir cümle gibi de görmek mümkündür.

PKK, IŞİD, FETÖ; Türk milletinin başına bela olmuş terör örgütleridir. Bunların bir kısmıyla geçmiş dönemlerde halisane duygularla da görüşmüş olabilirsiniz, onlarla birlikteliği çözüm olarak addetmiş de olabilirsiniz ama bugün bir gerçekle karşı karşıyasınız."

Bu kürsüden iktidar grubunun öz eleştiri yapması ve "bazı şeyleri yapmadık" demelerinin de İYİ Parti olarak beklentileri olduğunu ifade eden Dervişoğlu, terör örgütü PKK'nın Türk milletinin ve Türkiye'nin birliğinin düşmanı olduğunu kaydetti.

"Karayılan'ı bin parçaya böleceğiz." denildiğini ifade eden Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"10 bin parçaya bölün elimizden gelen destek neyse vermekten geri durmayacağız. Sadece Karayılan'ı değil ona destek olanları da bölüp parçalayın. Türkiye Cumhuriyeti devletinin birliğine kastedenleri, coğrafyamızın bölünmesini hedefleyenleri, insanlarımızı yıllardan beri katledenleri de bir değil 10 bine bölün, sonuna kadar arkanızda durmayan namerttir.

Türk milletine düşman olan PKK bizim de düşmanımızdır; Türk milletine ilan ediyorum. PKK'yla dost olan da bizim düşmanımızdır. Herkes iyi bilsin ki PKK'ya düşman olamayanlar da asla ve kata bizim dostumuz olamaz."

"TSK tarafından bombalandığını söyleyen müfteridir"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da bilgilendirme yapmalarından dolayı Soylu ve Akar'a teşekkür etti.

Türkkan, Akar'ı konuşması sonrası herkesin alkışladığını ancak Soylu'yu alkışlayamadıklarını ifade ederek, "Bugün siyasetten ari bir gündemle toplandığımızı düşünüyorduk. Ama baktık ki o siyasetin taassubuna kaptırmış, kendinizi ondan çıkaramadınız. Üzüntülerimi ifade etmek istiyorum." dedi.

Şehitlerin "TSK tarafından bombalandığı" iddialarına tepki gösteren Türkkan, "Şehitlerimizin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bombalanarak öldürüldüklerini yayma girişimlerine, PKK ve FETÖ algısıyla dünyada ve Türkiye'de bu algının yerleşmesine çaba sarf edenlerin hepsini müfteri ve alçak ilan ediyorum." ifadesini kullandı.

Türkkan, 2009'da başlayan "Kürt sorunu" ve "çözüm süreci" olarak bilinen dönem hakkında bilgiler paylaşarak, 2015'te Recep Tayyip Erdoğan'ın sürecin sonunu getirdiğini ve ne olduysa bundan sonra olduğunu ileri sürdü.

Bundan sonra 13 kişinin PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığını belirten Türkkan, iktidarın söylediklerini dinlemediğini ve çağrılara kulak vermediğini iddia ederek, 13 kişi için hiçbir şey yapılmadığını savundu.

"Trolleri yönetmekten ülkeyi yönetmeye fırsat bulamadınız." diyen Türkkan, daha önce PKK tarafından kaçırılan askerleri sorduğunda, hiç ses çıkmadığını söyledi.

Türkkan, kaçırılan bu vatandaşların yıllardır PKK'nın elinde olduğunu ancak HDP'nin de sesinin çıkmadığını ifade ederek, "IŞİD'i tartışırken asker ve polis katilini, polisleri kaçırıp elinde tutan PKK'dan bahsedemediniz. PKK'ya karşı sessiz kalıp diğer terör örgütlerinden bahsederseniz bu konudaki samimiyetiniz her zaman sorgulanacaktır." dedi.

Hain terör örgütü PKK'nın şehit ettiği 13 vatan evladının katledildiği mağaranın 9 odalı, 7 demir kapılı, 3 girişi bulanan bir mağara olduğunu dile getiren Türkkan, "Yıllarca PKK'nın hamiliğini yapan Amerika Başkanı Trump, dostum dediğiniz Trump var ya o Papaz Branson'ı isterken hiç bu konu gündeme geldi mi?" sorusunu yöneltti.

Herhangi bir harekat başarılı olunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başarısız olunca anlatmanın Genelkurmay Başkanına düştüğünü iddia eden Türkkan, 13 vatandaşın kurtarılması amacıyla başlatılan operasyondaki başarısızlığın suçlusunun kim olduğunu sordu.

AK Parti'nin Rize'deki kongresinde gülünecek bir şey olmadığını söyleyen Türkkan, "Sinir bozukluğuysa anlayabilirim ama bu gülmeye tahammül edemiyorum, kabul edemiyorum, anlayamıyorum." ifadesine yer verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, acı varken düğün-cenaze evinde bir taraftan ağlarken, anlık bir şey için de tebessüm edilebileceğini dile getirerek, "İnsan olmak böyle bir şeydir. Bu, yüreğinizin yanmadığı, kanamadığı anlamına gelmiyor." dedi.

Türkkan'ın, Bakan Soylu'yu siyaset yapmakla itham ettiğini ve bunun için alkışlamadığını söylediğini anlatan Zengin, "Bakıyorum Sayın Türkkan sizin konuşmanız başından sonuna siyaset. O yüzden ya bunu söylemeyin ya söylüyorsanız da kendiniz yapmayın." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı