Pençe Kartal-2 Harekatı, TBMM Genel Kurulu gündeminde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pençe Kartal-2 Harekatı, TBMM Genel Kurulu gündeminde

16.02.2021 17:17 | Son Güncelleme: 16.02.2021 17:20
Pençe Kartal-2 Harekatı, TBMM Genel Kurulu gündeminde

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "Türkiye bu harekatla (Pençe Kartalı-2 Harekatı), bir defa daha imkan ve kabiliyetini bütün dünyaya kanıtlamıştır.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "Türkiye bu harekatla (Pençe Kartalı-2 Harekatı), bir defa daha imkan ve kabiliyetini bütün dünyaya kanıtlamıştır. Dünyada ender orduların gerçekleştirebileceği bu harekatla, Kandil ve Sincar gibi derin bölgelere harekat yapılabilme imkanı ortaya koyulmuştur." dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı ile Pençe Kartal-2 Harekatı konusunda TBMM Genel Kurulunda bilgilendirme yapmasının ardından siyasi parti gruplarına söz verdi.

MHP Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Milli Savunma Bakanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'ya teşekkür ederek konuşmasına başladı.

Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında bölgeye yönelik eşine az rastlanacak şekilde zor ve başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini kaydeden Bülbül, "Teröristler devamlı olarak kuzeyden saldırı beklerken, bu defa güneyden gelinerek şok bir operasyon, harekat gerçekleştirilmiştir." diye konuştu.

Terör örgütü mensupların psikolojik olarak da büyük bir çöküntüye uğradığını dile getiren Bülbül, "Türkiye bu harekatla, bir defa daha imkan ve kabiliyetini bütün dünyaya kanıtlamıştır. Dünyada ender orduların gerçekleştirebileceği bu harekatla, Kandil ve Sincar gibi derin bölgelere harekat yapılabilme imkanı ortaya koyulmuştur. Ülkemizin, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakları kapsamında gerçekleştirdiği Pençe Kartalı-2 Harekatı inşallah Kandil'e ve Sincar'a yapılacak olan operasyonların habercisi olacaktır. Hain terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Kandil ve Sincar yok edilmeli, katil elebaşları etkisiz hale getirilmeli, Türk milletinin, analarımızın intikamı alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu saatten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmamalıdır." diyen Bülbül, Türkiye'nin, coğrafyanın derinliklerine inerek, PKK terör örgütünün yuvalandığı, karargah olarak kullandıkları yerleri yok etmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medyada, PKK, FETÖ yönlendirmesiyle hareket eden sahte hesaplarla terör propagandası yapıldığını anlatan Bülbül, bu hain terör propagandasına karşı da gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Bülbül, PKK, FETÖ ve bütün hain terör örgütleriyle mücadelede devletle birlikte hareket ederek, bu terör örgütlerinin kökünü kazıyacaklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Osman Özköylü Dorukhan Toköz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Milli Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pençe Kartal-2 Harekatı, TBMM Genel Kurulu gündeminde - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 17:50:56. #1.14#
title