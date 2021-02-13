Pençe Kartal-2 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42 oldu
13.02.2021 13:59 | Son Güncelleme: 13.02.2021 14:02
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi.
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Gara bölgesindeki teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.
Bu kapsamda, bölgede tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun