Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
13.02.2021 10:19 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:22
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Kartal-2 Harekatının icrasına devam edildiği belirtilerek, Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin daha düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Son harekatın ardından Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 39 oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım