Pençe-Kaplan Şehidi Teğmen Yunus Gül, Şehadetinin 1. Yılında Mevlid-İ Şerifle Anıldı
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Pençe-Kaplan Şehidi Teğmen Yunus Gül, Şehadetinin 1. Yılında Mevlid-İ Şerifle Anıldı

Pençe-Kaplan Şehidi Teğmen Yunus Gül, Şehadetinin 1. Yılında Mevlid-İ Şerifle Anıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Geçtiğimiz yılın Haziran ayında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek ve Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan Pençe-Kaplan operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül, şehadetinin...

Geçtiğimiz yılın Haziran ayında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek ve Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan Pençe-Kaplan operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül, şehadetinin birinci yılında mevlidi-i şerifle anıldı.

Şehit Piyade Teğmen Yunus Gül'ün ailesi tarafından düzenlenen mevlit programına Vali Mahmut Çuhadar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Zafer Yener, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

İkindi namazının ardından başlayan mevlit programında, Müftülük görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Eller semaya kaldırılarak aziz vatanın mukaddesatı, milletin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden Piyade Teğmen Yunus Gül başta olmak üzere vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi.

Okunan mevlid-i şerif sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyeleri, vatan, millet ve mukaddesat uğruna şehadet makamına erişen Teğmen Yunus Gül'e Allah'tan rahmet dileyerek, şehidin babası Ali Gül'e başsağlığı ve sabır diledi.

Kaynak: Habermetre

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Pençe-Kaplan Şehidi Teğmen Yunus Gül, Şehadetinin 1. Yılında Mevlid-İ Şerifle Anıldı - Haberler
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