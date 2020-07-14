"Pençe-Kaplan Operasyonunda şu ana kadar 62 terörist etkisiz hale getirilmiştir"
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"Pençe-Kaplan Operasyonunda şu ana kadar 62 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Kaplan Operasyonunda şu ana kadar 62 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

14.07.2020 16:32 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:35

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Kaplan Operasyonunda şu ana kadar 62 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcılarının katılımıyla haftalık video konferans toplantısı yapıldı.

Bakan Akar, Ordu Komutanları, Muharip Hava Kuvveti Komutanı ve Donanma Komutanı'nın yanı sıra Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın da katıldığı toplantıda, gelişmeler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler alarak, talimatlar verdi.

Savunma ve güvenlik konularının dışında korona virüsle mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda talimatlarının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin, karada, denizde ve havada önemli faaliyetleri yerine getirmeye devam ettiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının "ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışı içinde büyük fedakarlık ve kahramanlıkla gece-gündüz, dağ-bayır, yaz-kış demeden kendilerine verilen görevleri yerine getirmeyi sürdürdüğünü kaydeden Bakan Akar, "Mehmetçiğimizin kahramanlık ve fedakarlığı, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duası ile Sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve destekleriyle geldiğimiz bu nokta son derece gurur verici, övünç duyulacak bir noktadır" ifadelerini aktardı.

"15 HAZİRAN'DA PENÇE-KARTAL HAREKATI İLE 6 BÖLGEDE TERÖRİSTLERE AİT 81 HEDEF İMHA EDİLDİ"

Terörle mücadele faaliyetlerinin artan azim ve kararlılıkla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürüleceğini belirten Bakan Akar, "15 Haziran'da Pençe-Kartal Harekatı ile 6 bölgede teröristlere ait 81 hedef imha edildi" ifadelerini kullandı.

"Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Söz konusu harekat sonrasında 16 Haziran'da başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nun Mehmetçiğin büyük bir başarısı ve kahramanlığıyla devam ettiğini söyleyen Bakan Akar, "Bugün 28'inci gününde olunan harekat planlandığı şekilde, Mehmetçiğin büyük bir başarısıyla devam etmektedir. Amacımız, halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak ve bölgedeki terörist unsurların tamamen etkisiz hale getirilmesini gerçekleştirmektir. Her zaman söylediğimiz gibi başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın siyasi ve toprak bütünlüğüne saygılıyız. Operasyonlarımız meşru müdafaa çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup hedefinde sadece ve sadece teröristler ile onların barınak, sığınak, silah ve mühimmat depoları vardır. Bunlar bugüne kadar yapılan faaliyetlerle büyük ölçüde imha edildi. Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kahraman komandolarımızın nefesi hainlerin ensesindedir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bir tek damla kanlarını dahi yerde bırakmadık bundan sonra da bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

Faaliyetlerdeki başarının en büyük payının şehit ve gazilere ait olduğunu söyleyen Bakan Akar, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyerek, gazileri minnet ve şükranla andığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları kapsamında terörü bitirme kararıyla çıkılan yolda 83 milyonun desteğinin, güveninin, sevgisi ve duasının Mehmetçik ile birlikte olduğunu kaydeden Bakan Akar, "Buradan aldığınız güçle bu konularda, bugüne kadar olduğu gibi, tarihimize yaraşır bir şekilde görevlerinizi en iyi şekilde yapacağınıza inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"15 TEMMUZ'DA ASİL MİLLETİMİZE, DEVLETİMİZE, DEMOKRASİMİZE VE TSK'YA KARŞI TARİHİMİZDE GÖRÜLMEMİŞ BİR İHANET SAHNELENMİŞTİR"

Başka terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ ile mücadelenin de kararlılıkla sürdürüldüğünü hatırlatan Bakan Akar, "15 Temmuz'da asil milletimize, devletimize, demokrasimize ve TSK'ya karşı tarihimizde görülmemiş bir ihanet sahnelenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek siyasi liderliği, 7'den 70'e asker sivil bütün fertlerin tek vücut halinde hain darbe girişimine karşı koyması bu girişimi çok şükür akamete uğratmıştır" ifadelerini aktardı.

15 Temmuz'da verilen mücadelenin Türkiye ve dünya demokrasi tarihinde önemli bir milat olduğunu belirten Bakan Akar, "Asil milletimiz ve TSK, jandarma, emniyet güçlerimizin tamamı ve bunların vatansever evlatları hep birlikte bu alçaklara karşı gereken cevabı vermiştir. Egemenliğin kayıtsız, şartsız millete ait olduğunu, milli iradeye kimsenin tahakküm edemeyeceğini tüm dünyaya bu milletimiz göstermiştir" şeklinde konuştu.

"OHAL SONRASI BAKAN KARARIYLA İHRAÇ EDİLENLERİN SAYISI 5 BİN 71 OLUP, GERİ DÖNENLERİN SAYISI İSE 478'DİR"

15 Temmuz hain darbe girişimine engel olmaya çalışırken şehit olanlara rahmet, gazilere ise şifa dileyen Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Silahlı Kuvvetlerimiz, devletimiz FETÖ'den temizlendikçe güçlendi, güçlenmeye devam ediyor. Yurt içi ve sınır ötesinde Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı, Barış Kalkanı Harekatı, Pençe Harekatlarının yanı sıra denizlerimizde ve semalarımızdaki faaliyetlerimiz, tatbikatlarımız, operasyonlarımız artarken elde edilen başarılar da tüm milletimize gurur verecek düzeyde olmuştur. FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar 20 bin 77 terörist içimizden temizlenmiş, ihraç edilmiştir. Emekli olanların dahi peşleri bırakılmamış 1243 kişinin rütbesi geri alınmıştır. Haklarında idari işlemler devam edenlerle birlikte toplam 24 bin 060 kişi hakkında işlem yapılmıştır. OHAL sonrası Bakan kararıyla ihraç edilenlerin sayısı 5 bin 71 olup, geri dönenlerin sayısı ise 478'dir. Silahlı Kuvvetlerimiz bu konudaki mücadelesini aralıksız devam ettirmektedir. Yeni bilgi, belge ve veriler kapsamında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüceğiz. TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda kararlıyız."

"ERMENİSTAN'IN, AZERBAYCAN'IN TOVUZ BÖLGESİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalara değinen Bakan Akar, "Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıyı püskürtürken şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı dileriz. Yukarı Karabağ'ı hukuksuzca işgal eden ve yıllardır saldırgan bir tutum sergileyen Ermenistan'a karşı Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin yanında durmaya, 'tek millet, iki devlet' diye kabul ettiğimiz Azerbaycanlı kardeşlerimize var gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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