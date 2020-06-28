Pençe-Kaplan operasyonunda şehit düşen askerin cenazesi törenle memleketine uğurlandı
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Pençe-Kaplan operasyonunda şehit düşen askerin cenazesi törenle memleketine uğurlandı

Şırnak'ta, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesindeki Pençe-Kaplan operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in naaşı Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Manisa'ya uğurlandı.

Pençe-Kaplan operasyonunda şehit düşen askerin cenazesi törenle memleketine uğurlandı
28.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 28.06.2020 17:46

Şırnak'ta, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesindeki Pençe-Kaplan operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in naaşı Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Manisa'ya uğurlandı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel için Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığında tören düzenlendi. Şehit Yüksel'in Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şehit Yüksel'in naaşı, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa kadar taşındı.

Şehidin cenazesi, daha sonra toprağa verilmek üzere ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na, buradan da Manisa'ya gönderildi.

Törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Penc¸e-Kaplan Operasyonu harekat bölgesinde, bugün teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Yüksel, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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